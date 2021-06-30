Решение «Газпрома» отбросило цены на газ в Европе в 2008 год

«Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину — 63,7 млн кубометров в сутки — на июль. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Regional Booking Platform.

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В итоге спотовая стоимость газа в Европе на ключевом хабе TTF в Нидерландах превысила $418 за 1 тысячу кубометров ( 33,7 за 1 МВт ч), следует из данных EEX. Форвардная стоимость тоже поднялась: ближайший июльский фьючерс на TTF поднялся на 3,75%, до $415 за 1 тысячу кубометров ( 33,5 за 1 МВт ч).

Текущий уровень цен в Европе является очень редким явлением. Скачок цен на газ в Европе стал рекордным с 2008 года.

Из-за нехватки газа в Европе повышаются риски того, что местные ПХГ не заполнятся к началу зимнего сезона. Также плановые ремонты «Северного потока» (13–23 июля) и «Ямал—Европы» (6–10 июля) окажут влияние на темпы заполнения ПХГ.

При нынешнем уровне цен в Европе при условии стабильных цен в Азии поставщики СПГ начнут активнее рассматривать рынок Европы, заявил аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов