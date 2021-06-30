Фондовые биржи Европы снижаются на опасениях вокруг COVID-19

МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду на фоне опасений по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта", инвесторы также оценивают статданные по безработице в Германии и по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 12.41 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,85%, до 7027,95 пункта, французский CAC 40 — на 1,24%, до 6486,16 пункта, немецкий DAX — на 1,38%, до 15475,85 пункта.

На европейских фондовых биржах наблюдается отрицательная динамика в среду, поскольку трейдеры сохраняют опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта", который может оказать негативное влияние на процесс восстановления экономики.

Кроме того, европейские инвесторы оценивают ряд макроэкономических статданных. Так, безработица в Германии в июне составила 5,9%, не изменившись по сравнению с пересмотренным показателем мая. Данные совпали с прогнозом аналитиков. Далее, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по предварительной оценке, замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее. Показатель также совпал с прогнозом аналитиков.

За первое полугодие 2021 года британский FTSE 100 вырос на 9,71%, французский CAC 40 — на 18,3%, немецкий DAX — на 14,37%. А за второй квартал FTSE 100 увеличился на 4,66%, CAC 40 — на 7,87%, DAX — на 4,54%.