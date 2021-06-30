Максимум с 2018 года: Российская нефть взлетела в цене

Российская нефть Urals в Европе с начала года подорожала в 1,5 раза, до более 74 долларов за баррель, при этом в июне цена марки достигала максимума с октября 2018 года, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.

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"Стоимость российского сорта Urals в Европе в абсолютном выражении в конце прошлой недели достигла максимального уровня с октября 2018 года. Поддержку ценам оказало укрепление мирового спроса на сырье по мере ослабления карантинных ограничений в ходе массовой вакцинации от COVID-19", — отметила редактор Argus Экспорт нефти Диана Мухаметзянова.

По данным агентства, цена Urals в Северо-Западной Европе по данным на 29 июня выросла на 25,63 доллара за баррель по сравнению с уровнем начала текущего года, или на 53%, до 74,01 доллара за баррель (с поставкой в порту Роттердама). При этом 25 июня она достигла максимума с октября 2018 года — 74,75 доллара за баррель.

Кроме того, стоимость партий Urals объемом 80-100 тысяч тонн в Средиземноморье за этот период выросла также на 24,63 доллара за баррель или на 49%, до 74,81 доллара за баррель (с поставкой в порт Аугуста). А в конце прошлой недели показатель также достиг максимума с октября 2018 года — 75,55 долларов за баррель.

"В то же время относительно Североморского датированного (Brent — ред.) цены на сорт снизились: давление на котировки оказал рост предложения нефти на мировом рынке по мере увеличения добычи в рамках ОПЕК+, в то время как запасы сырья по-прежнему высоки, а спрос остается ограниченным", — уточняет Мухаметзянова.