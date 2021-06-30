Аналитик оценил двукратное подорожание газа в Европе

Спотовые цены на газ в Европе с начала года подорожали почти в 2 раза, в Азии — на 30%, однако является ли подобная динамика показателем нового суперцикла на газовых рынках — покажет только время, прокомментировал РИА Новости ситуацию аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов

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Так называемый суперцикл является периодом структурного превышения спроса над предложением, которое сохраняется в течение долгого времени и ведет к длительному повышению цен.

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Как отмечает эксперт, к концу июня цены на газ на самом ликвидном европейском хабе, голландском TTF, достигли 11,3 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц) или около 400 долларов за 1 тысячу кубометров. А в Азии индекс JKM достигает уже 13 долларов за MMBtu или около 460 долларов за 1 тысячу кубометров. "Сравнивая с концом декабря, рост цен в Европе составил порядка 80%, в Азии — около 30%", — резюмирует он.

Более того, форвардные цены на газ в Европе по индексу TTF, согласно данным лондонской биржи ICE, с начала года выросли также в 2 раза. Так, по итогам торгов 29 июня ежедневная расчетная цена июльского фьючерса TTF была установлена на уровне около 411 долларов за 1 тысячу кубометров (или 33,24 евро за МВт.ч). Значение контракта достигло максимума с 2008 года.

Данные по расчетной цене августовского фьючерса (июльский истек во вторник) пока на сайте ICE не отображены, однако контракт продолжил дорожать на торгах 30 июня и достигал примерно 430 долларов за тысячу кубометров.

"Рост цен связан, прежде всего, со стремительным ростом спроса на газ в Китае, который сейчас оттягивает на себя значительные потоки СПГ с мирового рынка, а также ростом спроса на газ в Европе из-за увеличения цены выбросов СО2, вытеснения угля и необходимости заполнения опустошенных за зиму хранилищ", — объясняет Капитонов. Кроме того, свидетельствуют данные S&P Global Platts, в большей части Европы сейчас наблюдаются аномальная жара.