Июнь стал стал худшим месяцем для золота с 2013 года

Стоимость золота упала в первом полугодии на 7%, при этом за июнь металл потерял в стоимости 7,3%, что стало сильнейшим месячным снижением с апреля 2013 года, свидетельствуют данные торгов.

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По итогам торгов среды цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,4%, или на 7,2 доллара, до 1770,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 1,1%, до 26,165 доллара за унцию.

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За первое полугодие золото потеряло около 7% своей стоимости. Месячный рост стоимости на драгметалла был отмечен лишь в апреле и мае, в остальные месяцы золото дешевело. При этом июнь (минус 7,3%) стал худшим месяцем с апреля 2013 года. Однако по итогам второго квартала стоимость золота все же выросла на 3,1%.

Динамика цены на металл преимущественно определяется курсом доллара и доходностью гособлигаций США. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 2,75% за полгода, а доходность десятилетних US Treasuries подскочила с 0,916% до 1,443%. Рост этих показателей сделал золото менее выгодным для инвесторов, что привело к снижению его стоимости.

Кроме того, аппетит на рисковые активы заметно вырос по мере публикации сильных статданных из Европы, Китая и США, что также снизило спрос на активы-"убежища", к которым относится и золото.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

Цены на ряд промышленных металлов, таких как алюминий, никель и медь, выросли на 10-28% по итогам первого полугодия 2021 года, серьезнее всех подорожал алюминий, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов, в первом полугодии стоимость сентябрьских фьючерсов на алюминий выросла на 27,5%, до 2,524 тысячи долларов за тонну, никель с поставкой через три месяца подорожал на 9,8% — до 18,225 тысячи долларов за тонну. Сентябрьский фьючерс на медь вырос в цене на 21%, до 9,387 тысячи доллара за тонну.

Во втором квартале алюминий подорожал на 15%, никель — на 13%, медь выросла в цене на 7%.В 2021 году спрос на сырьевые активы, в частности, на металлы активно рос на фоне восстановления экономической активности. В конце мае стоимость алюминия превысила отметку в 2500 долларов впервые с апреля 2018 года. Также в мае стоимость меди выросла до 10 746 доллара, что стало историческим рекордом.

Спрос на металлы поддержали оптимистичные настроения относительно восстановления мировой экономики. В частности, инвесторы обращали внимание на данные из Китая, который является крупнейшем потребителем промышленных металлов.