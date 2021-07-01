Курс доллара: рубль под давлением нового штамма коронавируса

На курс рубля в ближайшем будущем будут влиять такие факторы, как заседание ОПЕК+, макроэкономическая статистика из США, выступления членов и руководителей Федеральной резервной системы США , ситуация с заболеваемостью коронавирусом и распространением индийского штамма. Об этом «Российской газете» сообщил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

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Котировки нефти и российская валюта уже находятся под давлением нового штамма. Рубль в начале недели подешевел до 73 рублей за доллар и 87 - за евро, отметил эксперт.

Выступления глав ФРС и ЕЦБ , а также статистика по безработице и деловая активность США, Германии и Китая будут влиять непосредственно на торги. Существует риск ослабления российской валюты еще на рубль по отношению к доллару и евро, считает Коган.

Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи сырой нефти станет важным фактором для рубля, отметил специалист. Темпы добычи могут увеличиться на миллион баррелей в сутки, отмечает Коган. Однако он обратил внимание на новые локдауны в ряде стран из-за третьей волны пандемии.

Самый вероятный сценарий - наращивание добычи на 500 тысяч баррелей и стабилизация стоимости нефти на уровне 73-76 долларов за бочку. В таком случае в июле боковик рубля будет на уровне 72-74 рублей за доллар и 85-88 рублей за евро.

Необходимо посмотреть на поток выезжающих туристов и число отказов от бронирований туров внутри России в контексте стоимости рубля, отметил Коган. Все средства, которые были отложены на отдых внутри страны, могут направиться за рубеж и перед этим конвертироваться в валюту. Это может вызвать повышенный спрос на доллары и евро, считает эксперт.