В России предложили ввести временный запрет на экспорт бензина

Между тем, по данным Росстата
, бензин на заправках подорожал с начала года на 3,8 процента, и это больше чем за весь 2020 год. Средняя его цена в Москве составила 49,2 рубля за литр, дороже всего он обходится жителям Магаданской области, где стоит почти 60 рублей за литр. И это притом, что в стране уже два года действует демпферный механизм. Это когда государство доплачивает компаниям, чтобы они не уходили на внешний рынок при завышенной экспортной цене. Но если экспортные цены оказываются ниже, разницу нефтяники должны отправлять в госбюджет. Эксперты отмечают, что с бензина государство ничего не получает.