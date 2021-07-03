В России предложили ввести временный запрет на экспорт бензина

Именно поэтому аналитики и участники рынка оценивают инициативу неоднозначно. С одной стороны, именно ограничение экспорта помогает стабилизировать цены, что особенно актуально в преддверии уборочной кампании. Таким образом, ограничивая цены на топливо, правительство рассчитывает не допустить подорожания потребительских товаров.

С другой стороны, запрет на экспорт может обернуться сокращением производства бензина, считает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. "Есть риск того, что российские нефтепроизводители уступят часть рынка, например, белорусским, работающим на нашей нефти", - говорит он. По его мнению, целесообразнее было бы увеличить экспортную пошлину.