Сокращение доли доллара в ФНБ: что будет с курсом рубля

Рубль может укрепиться к доллару благодаря изменению структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), так как спрос на доллары со стороны государства резко падает. Об этом в интервью РИА Новости заявила гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет, передает агентство «Прайм».

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Она допустила укрепление рубля до 65-68 рублей за доллар.

Как отмечал министр финансов России Антон Силуанов в ходе ПМЭФ в июне, Минфин в течение месяца скорректирует структуру ФНБ. Так, доля доллара снизится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — сохранится на уровне 5%, евро — повысится до 40%, юаня — до 30%. Он также заявил о грядущем вхождении золота в структуру с долей в 20%.

Как сообщила Розенцвет, существует ряд факторов, которые действуют разнонаправлено. Предугадать, какой из них в большей степени повлияет на курс, сложно, подчеркнула она.

«Геополитическая премия, колебания цен на ключевые экспортные товары и риски ужесточения ограничительных мер будут оказывать более серьезное влияние на курс, чем возможное изменение ФНБ», — заявила она.

Глава НРА также допускает, что изменение структуры ФНБ может спровоцировать укрепление евро по отношению к рублю. Однако это произойдет не сразу, а будет растянуто во времени, считает она.