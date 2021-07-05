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Сокращение доли доллара в ФНБ: что будет с курсом рубля

Лера Букина
1 час назад
Рубль может укрепиться к доллару благодаря изменению структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), так как спрос на доллары со стороны государства резко падает. Об этом в интервью РИА Новости заявила гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет, передает агентство «Прайм».
Сокращение доли доллара в ФНБ: что будет с курсом рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она допустила укрепление рубля до 65-68 рублей за доллар.
Как отмечал министр финансов России Антон Силуанов в ходе ПМЭФ в июне, Минфин в течение месяца скорректирует структуру ФНБ. Так, доля доллара снизится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — сохранится на уровне 5%, евро — повысится до 40%, юаня — до 30%. Он также заявил о грядущем вхождении золота в структуру с долей в 20%.
Как сообщила Розенцвет, существует ряд факторов, которые действуют разнонаправлено. Предугадать, какой из них в большей степени повлияет на курс, сложно, подчеркнула она.
«Геополитическая премия, колебания цен на ключевые экспортные товары и риски ужесточения ограничительных мер будут оказывать более серьезное влияние на курс, чем возможное изменение ФНБ», — заявила она.
Глава НРА также допускает, что изменение структуры ФНБ может спровоцировать укрепление евро по отношению к рублю. Однако это произойдет не сразу, а будет растянуто во времени, считает она.
Как заявила Алина Розенцвет, Национальное рейтинговое агентство (НРА) ожидает инфляцию в России по итогам года в районе 6-6,5%.
Рынки,Антон Силуанов,Фонд национального благосостояния,Минфин,РИА Новости,
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