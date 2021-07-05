Россиян призвали готовиться к подорожанию лекарств

Ценам на лекарства в России предсказали рост минимум на 8% до конца 2021 года. По мнению экспертов и участников рынка, подорожание российских и зарубежных препаратов неминуемо из-за падения курса рубля на фоне роста стоимости импортного сырья. Если компаниям станет невыгодно производить из него лекарства в России, потребители столкнутся с дефицитом.

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Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы аналитиков и мнения представителей фармацевтических компаний.

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По словам собеседников издания, из-за скачков курса валют сложилась ситуация, когда импортировать сырьё из-за рубежа и производить из него лекарства в России становится попросту невыгодно из-за регулирования цен на базовые и жизненно необходимые препараты и возросших затрат. Сейчас около 90% субстанций, необходимых для изготовления препаратов, страна закупает за границей.

По итогам года рост цен может составить как минимум 8% и превысить прогнозируемую инфляцию, которая находится на уровне 6% при целевой отметке 4%. Похожая ситуация наблюдалась в 2020 году на фоне пандемии: из-за повышенного спроса и тенденции закупать лекарства впрок на рынке образовался дефицит, подстёгнутый падением курса рубля. В результате лекарства подорожали на 9,8% год к году.

Тем не менее эксперты уверены, что всплеск заражений COVID-19 не приведёт к повторению прошлогодних максимумов. В свою очередь, исследователи рынка отметили, что средний чек на лекарства в июне уже незначительно превысил максимум октября 2020 года, достигнув 775 рублей. За весь 2020 год этот показатель составил 761 рублей.

Некоторые представители отрасли назвали излишне оптимистичным прогноз подорожания препаратов на 8% к концу года. Только с января по май 2021-го рост цен на препараты в России составил 7,9%, сообщила компания RNC Pharma. Фармацевты опасаются, что реальное подорожание может превзойти все прогнозы аналитиков. По оценкам экспертов, цены на сырьё, особенно для производства препаратов от COVID-19, подорожали за год в два раза и более.