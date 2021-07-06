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Индекс Мосбиржи превысил 3900 пунктов, обновив исторический максимум

ТАССиещё 5
3 часа назад
Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,37% и составил 3896,82 пункта, индекс РТС поднимался на 0,71% - до 1676,45 пункта.
Индекс Мосбиржи впервые превысил 3900 пунктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом уже к 10:07 мск индекс Мосбиржи достиг отметки 3900,06 пункта (+0,45%), обновив исторический максимум. В свою очередь индекс РТС вырос на 0,83% - до 1678,42 пункта.
К 10:35 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 3901,34 пункта (+0,48%), индекс РТС находился на уровне 1677,56 пункта (+0,78%).
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,73% - до $77,72 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 2,28% и торгуется на уровне $76,87 за баррель.
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