Индекс Мосбиржи впервые превысил 3900 пунктов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,37% и составил 3896,82 пункта, индекс РТС поднимался на 0,71% - до 1676,45 пункта.

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При этом уже к 10:07 мск индекс Мосбиржи достиг отметки 3900,06 пункта (+0,45%), обновив исторический максимум. В свою очередь индекс РТС вырос на 0,83% - до 1678,42 пункта.

К 10:35 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 3901,34 пункта (+0,48%), индекс РТС находился на уровне 1677,56 пункта (+0,78%).