Рубль начал тактическое отступление, чтобы взять реванш

Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", рассказал о причинах тактического отступления рубля и о результатах конца года:

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- За первое полугодие нашей валюте ожидаемо удалось укрепиться к максимумам года - под 72 за доллар, хотя повышенная волатильность валютных пар сопровождала рубль на протяжение всего периода. Весенние расчеты траектории курса рубля реализовались в полной мере.

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По сути, по итогам шести месяцев рубль впитал в себя накопленный ранее позитив от санкционной разрядки и благоприятной конъюнктуры товарных рынков. Видимо, пришло время коррекции.

Есть ряд маркеров, указывающих на вероятность снижения в ближайшее время рубля против основных валют, доллара и евро. А не на продолжение его оперативного укрепления в область справедливых значений (у 70 за доллар США и под 85 по валюте Еврозоны).

Во-первых, возросла вероятность охлаждения рынка commodities. И здесь не только технические факторы перегрева фьючерсных инструментов. Фундаментальной подоплекой коррекции контрактов на Brent способен стать: иранский ядерный фактор, постепенное наращение квот картеля ОПЕК+, сложная эпидемиологическая обстановка из-за мутаций вируса, наконец - монетарный драйвер глобальных центробанков.

Кстати, именно последний и может выступить поводырем охлаждения сентимента в рисковых активах, к коим относятся и финансовые инструменты российской экономики. Речь идет о сигналах сворачивания программ количественного стимулирования Федрезерва США (QE).

Если процесс выкупа ФРС долговых инструментов с рынка замедлится, это неминуемо приведет к росту доллара на мировой арене. А далее - и к падению товарных фьючерсов вместе с нацвалютами стран, ориентированных на сырьевой экспорт.

Интересным моментом курсообразования рисковых инструментов является даже не сам факт монетарно-фискальной паузы глобальных регуляторов, сколько ожидания неминуемого. Участники рынка, как правило, отыгрывают чаяния заранее, фиксируя позиции уже в точке их реализации.

Таким образом, по совокупности факторов курсообразования российского рубля не исключается дальнейшее ослабление нацвалюты. В качестве среднесрочной преграды росту пары USD/RUB рассматривается область 74,5 рубля, область предложения в евро - 89 рублей.