Холодная зима поможет России обыграть ЕС на газовом рынке

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Газовый рынок ЕС дестабилизирован

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Информационное агентство Reuters сообщает, что цены на газ в Европе взлетели летом 2021 года до максимумов.

Ситуация вызвана комплексом факторов. Во-первых, низкий уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ), во-вторых, перебои в поставках сжиженного природного газа (СПГ), в-третьих, увеличение спроса на СПГ в Азии.

Агентство считает, что в ближайшие месяцы ралли продолжится, а домохозяйствам надо готовиться к новым издержкам.

Эталоном европейского рынка газа в Reuters считают нидерландский хаб TTF. Контрактная стоимость газа с поставкой на следующий месяц достигла там 38,65 евро (45,77 долларов) за мегаватт-час (МВт-ч).

Контрактный учет стоимости газа в МВт-ч является стандартом в европейской энергосистеме, которая этим отличается от российской. На Украине в 2020 году приняли закон о переводе учета газа с кубометров на МВт-ч для потребителей, такая «европеизация» была утверждена Верховной радой с помощью специального закона.

Связано с тем, что товаром в Евросоюзе являются энергетические единицы, а не объем сырья. 1МВт-ч равен 94,79 кубов газа. Соответственно вчера цена газа на нидерландском хабе TTF превышала 480 долларов за тысячу кубов, а это очень много, пусть в данной европейской стране торгуют СПГ, а не трубопроводным газом.

В ЕС стоимость СПГ всегда идет вслед за Азией, но летом 2021 года процесс происходил вместе с сокращением запасов в ПХГ. В хранилищах были накоплены большие запасы, но летом никогда не было такого снижения их объемов.

Немаловажным фактором послужило и значительное увеличение спроса на газ из-за восстановления европейской экономики после «коронакризиса». Во втором квартале 2021 года потребление газа в Евросоюзе выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) уверены, что подобного взрывного сезонного роста не было в Европе с 1985 года.

МЭА объясняет исключительное восстановление газового рынка тем, что в ЕС случилось сочетание длительного отопительного сезона из-за более низких, чем обычно температур, увеличения потребления газа в энергетическом секторе и возвращением объемов экономики к уровням начала 2020 года.

Полученный мультипликативный эффект вместе с ростом цен на СПГ в Азии дестабилизировал газовый рынок ЕС.

Технические проблемы в Норвегии снизили объемы поставок газа на европейский рынок, а «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на Украине. Это, как считают в Reuters, подтверждает, что компания ждет запуска газопровода «Северный поток – 2».

Текущие цены на TTF не являются пределом

Рост европейских цен на газ не поспевает за азиатским рынком. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона делают запасы на зиму, из-за чего там продолжается рост цен. Для того, чтобы привлечь СПГ в Евросоюз, котировки TTF должны расти опережающими Азию темпами, так что для ухудшения ситуации есть предпосылки.

Разговоры об избытке СПГ оказались мифом, в ближайшие годы Европа будет вести ценовую борьбу с Азией. «Газпром» это напрямую не касается, компания продает сырье по долгосрочным контрактам, но цены там также вырастут.

«Если будет холодная зима, то высокие цены на газ сохранятся. Главное, чтобы они были такими не только в Европе, но и в Азии, где выросли котировки и спрос, в результате чего весь СПГ ушел туда», - констатирует Юшков.

TTF показывает ситуацию однобоко. Трубопроводный газ «Газпрома» занимает половину европейского импорта и треть потребления, и он торгуется в основном в ФРГ, где котировки на хабах меньше, чем в Нидерландах.

«В ФРГ меньше дефицита, а на TTF и NBP цены большие из-за того, что они ориентируются на СПГ, а не на российский газ. На хабах, работающих с РФ, котировки ниже, из-за того, что с предложением проблем нет», - заключает Юшков.

«Газпром» отказался компенсировать за счет увеличения транзита через Украину дефицит предложения на тех биржах, которые работают с СПГ. Там годами целенаправленно боролись с российским газом, но сегодня это для них обернулось ценовым штормом. Стратегия РФ оказалась эффективней подходов европейских игроков.

«Если в этом году в Азии будет холодная зима, то туда уйдет все предложение СПГ. Тогда мы снова увидим резкий рост цен на газ в ЕС в период максимальных закупок сырья европейскими потребителями», - резюмирует Юшков.

Иссушение ПХГ станет сыграет в пользу роста цен – это заставит европейцев зимой импортировать больше сырья. Обычно европейцы зимой достают газ из ПХГ, и этим компенсируют рост импорта, но зимой 2021-2022 года этого не будет. На обстановку влияет жаркое лет: в ЕС увеличился расход энергии на кондиционирование.

«Против роста цен на газ может сыграть достройка и ввод в строй «Северного потока – 2», тогда «Газпром» удовлетворит те дополнительные запросы на поставку, которые поступают ему из Евросоюза», - констатирует Юшков.