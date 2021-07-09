Цена акций Apple побила исторический рекорд

Стоимость акций американской компании Apple
обновила исторический рекорд на фоне общего коррекционного роста фондовых рынков США
, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.18 мск акции Apple
дорожали на 1,45% - до 145,32 доллара. Максимальная стоимость за торговую сессию при этом достигала 145,64 доллара.
Предыдущий рекорд в 145,09 доллара был достигнут 25 января 2021 года. С учетом нового рекорда капитализация компании достигла 2,4 триллиона долларов.
Основные фондовые индексы США при этом растут на 0,8-1,2%.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.