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Цена акций Apple побила исторический рекорд

РИА Новостииещё 6
2 часа назад
Стоимость акций американской компании Apple обновила исторический рекорд на фоне общего коррекционного роста фондовых рынков США, свидетельствуют данные торгов.
Цена акций Apple побила исторический рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По состоянию на 20.18 мск акции Apple дорожали на 1,45% - до 145,32 доллара. Максимальная стоимость за торговую сессию при этом достигала 145,64 доллара.
Предыдущий рекорд в 145,09 доллара был достигнут 25 января 2021 года. С учетом нового рекорда капитализация компании достигла 2,4 триллиона долларов.
Основные фондовые индексы США при этом растут на 0,8-1,2%.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
Рынки,Apple,
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