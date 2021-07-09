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Акции металлургов на Мосбирже растут более чем на 3%

ТАСС
50 минут назад
Стоимость акций металлургическиз компаний "Северсталь", НЛМК и ММК в ходе торгов на Московской бирже выросла более чем на 3%, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:38 мск.
Акции металлургов на Мосбирже растут более чем на 3%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
К этому времени акции "Северстали" дорожали на 3,51%, до 1 615,8 руб. за бумагу, НЛМК - на 3,53%, до 234,1 руб., ММК - на 3,11%, до 60,215 руб.
В пиковых значениях стоимость акций "Северстали" росла на 4,05%, до 1 624,2 руб. за бумагу, НЛМК - на 3,7%, до 234,48 руб., ММК - на 3,42%, до 60,395 руб.
Котировки растут в отсутствие корпоративных новостей.
Рынки,Компании,Новолипецкий металлургический комбинат,Московская биржа,
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