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Золото дорожает на ослаблении курса доллара

Прайм
4 часа назад
Стоимость золота растет в пятницу вечером на снижении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
Золото дорожает на ослаблении курса доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По состоянию на 17.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,4%, или на 7,15 доллара — до 1807,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,71% — до 26,175 доллара за унцию.
В четверг золото незначительно подешевело — на 0,11%, прервав цикл роста, который длился семь торговых сессий подряд. Рост стал самым продолжительным с июля 2020 года, когда цена на драгметалл непрерывно росла девять торговых дней.
Основным фактором динамики цен на золото остается курс доллара. Ослабление американской валюты делает покупку золота выгоднее для инвесторов, владеющих другими валютами. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 92,25 пункта.
Пандемия коронавируса также продолжает поддерживать спрос на золото как на традиционный актив-убежище. Трейдеров беспокоит распространение новых вариантов коронавируса, в частности, более заразного штамма "дельта". Рост заболеваемости несет в себе новые риски для мировой экономики.
Поддержку золоту оказала и слабая недельная статистика по рынку труда США. "Спрос на активы-убежища вырос после увеличения числа первичных заявок на пособие по безработице в США", — прокомментировали агентству Блумберг аналитики Australia & New Zealand Banking Group. Число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю неожиданно увеличилось на 2 тысячи — до 373 тысяч.
Рынки,Bloomberg,
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