ЕС на треть нарастил покупку еды из России

Главным покупателем еды из России стал Евросоюз
. Регион нарастил поставки на 33,4 процента — до 1,921 миллиарда долларов. Это позволило ему опередить Китай, продажи в который, напротив, сократились на 4,2 процента — до 1,912 миллиарда. В общем объеме поставок продукции агропромышленного комплекса России в ЕС
и Китай их доли одинаковые — по 12,3 процента.
Несколько отстает от лидеров Турция — 1,808 миллиарда долларов (в общем объеме доля 11,6 процента). Также в десятку крупнейших покупателей вошли Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Азербайджан.
На 20 процентов вырос экспорт зерна (4,373 миллиарда долларов), на 4,3 процента — рыбы и морепродуктов (2,6 миллиарда), на 38,5 процента — продукции масложировой отрасли (3,621 миллиарда), на 5,2 процента — пищевой и перерабатывающей промышленности (2,103 миллиарда), на 25,1 процента — мясной и молочной продукции (703 миллиона долларов).
«Агроэкспорт» оценил поставки российской сельхозпродукции за рубеж в прошлом году в 30,658 миллиарда долларов. В 2019-м Федеральная таможенная служба
(ФТС
) говорила об экспорте сырья и продовольственных товаров в объеме 24,83 миллиарда, а Минсельхоз России
сообщал о поставках на сумму 25,6 миллиарда долларов. Расхождение возникло из-за того, что в последнюю статистику идут данные о продаже рыбы, морепродуктов и других товаров за пределами таможенной территории России.