ЕС на треть нарастил покупку еды из России

Несколько отстает от лидеров Турция — 1,808 миллиарда долларов (в общем объеме доля 11,6 процента). Также в десятку крупнейших покупателей вошли Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Азербайджан.

На 20 процентов вырос экспорт зерна (4,373 миллиарда долларов), на 4,3 процента — рыбы и морепродуктов (2,6 миллиарда), на 38,5 процента — продукции масложировой отрасли (3,621 миллиарда), на 5,2 процента — пищевой и перерабатывающей промышленности (2,103 миллиарда), на 25,1 процента — мясной и молочной продукции (703 миллиона долларов).