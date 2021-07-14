ОАЭ опровергли сообщения о договоренностях с ОПЕК+

Участники ОПЕК+ пока не достигли компромисса с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по сделке о поставках нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минэнерго ОАЭ.

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«Подчеркнем, что соглашение с ОПЕК+ пока не достигнуто. Между заинтересованными сторонами продолжаются обсуждения и консультации», — говорится в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Объединенные Арабские Эмираты достигли компромисса с ОПЕК+, который предоставит им новую квоту по добыче. В материале говорилось, что новый базовый уровень по добыче для ОАЭ составит 3,65 млн б/с по сравнению с сегодняшними 3,17 млн б/с.

По словам источника, теперь государство поддержит предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца следующего года.

До этого стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не одобрят общий план стран ОПЕК+ продлить соглашение по нефти после апреля 2022 года, если им не позволят снять ограничение по базовому уровню добычи.