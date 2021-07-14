Bloomberg сообщил о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) достигли предварительного соглашения со странами ОПЕК+ по условиям добычи нефти, сообщил Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов. По его словам, теперь Эмираты должны согласиться на продление сделки до декабря 2022 года (истекает в апреле того же года), на чем настаивает Саудовская Аравия – один из крупнейших производителей. Решение должны одобрить все члены ОПЕК+, в ближайшее время будет назначена очередная встреча. Источник Reuters также утверждает, что ОАЭ и остальным участникам картеля удалось достичь компромисса. В Минэнерго
ОАЭ, однако, заявили, что соглашение с ОПЕК+ пока еще достигнуто и консультации продолжаются. "Отметим недавние сообщения в СМИ о достижении компромисса между участниками ОПЕК
+ и ОАЭ по сделке о поставках нефти. Подчеркнем, что соглашение с ОПЕК+ пока не достигнуто. Между заинтересованными сторонами продолжаются обсуждения и консультации", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Ранее ОАЭ фактически сорвали встречу ОПЕК+ по продлению сделки, потребовав пересмотреть ее параметры. В Абу-Даби утверждали, что их базовый уровень добычи слишком низкий (от него отсчитываются квоты). По данным Bloomberg, для ОАЭ его повысят примерно с 3,17 млн б/с до 3,65 млн б/с, новый базовый уровень начнет действовать с мая 2022 года. Сама же страна рассчитывала, что норму увеличат до 3,8 млн б/с. Напомним, действующее соглашение ОПЕК+ вступило в силу в мае прошлого года. Тогда страны согласились сократить добычу на рекордные 9,7 млн б/с - и добились этого. По мере того, как ситуация в мировой экономике стала улучшаться, страны выходили из локдаунов и спрос начал восстанавливаться, ограничения на добычу постепенно ослабляли. По состоянию на июль, участники сделки вернули на рынки около 4 млн б/с. Объем добычи нефти ОАЭ в базовом периоде, а именно в октябре 2018 года, составлял 3,2 млн б/с, пояснила "Газете.Ru" доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС
Тамара Сафонова. При этом фактическая добыча, по данным отчета ОПЕК, в январе-мае 2021 года ограничилась 2,6 млн б/с. "Вероятно, корректировка базового уровня позволит Эмиратам нарастить объемы добычи на 0,45 млн б/с после истечения срока действующего соглашения ОПЕК+ в апреле 2022 г", - полагает эксперт. По словам Сафоновой, в целом согласованное повышение добычи нефти с августа по декабрь 2021 года приведет к появлению на мировом рынке дополнительных 0,4 млн б/с, что не приведет к глобальным излишкам сырья. "Однако остается потенциальный риск выброса на мировой рынок дополнительных объемов нефти стран-производителей, не участвующих в пакте ОПЕК+", - добавила она. Для нефтяного рынка достижение компромисса было бы "долгосрочным позитивом", заявил "Газете.Ru" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин
. Он пояснил, что если договоренности по дальнейшему объему добычи не будут достигнуты, есть риск, что участники ОПЕК+ начнут нарушать прежние условия соглашения, которые фактически прекратили свое действие после провала встречи альянса в начале июля. Продление сделки ОПЕК+ до конца 2022 года обеспечило бы стабильность политики производителей нефти, отметил эксперт. По словам Бабина, она уже доказала свою эффективность: цены на нефть быстро вернулись на докризисные уровни с многолетних минимумов, достигнутых весной 2020 из-за пандемии и развала предыдущего соглашения ОПЕК+. "Поэтому на первоначальное сообщение Bloomberg о возможном достижении договоренностей нефть отреагировала ростом, котировки Brent обновили недельный максимум, однако затем вернулись в небольшой минус, так как даже достижение компромисса ОПЕК + означает постепенное увеличение добычи до конца 2021 года на потенциальные 2 млн б/с. С учетом текущего восстановления нефтяного спроса этого может даже оказаться недостаточно для его удовлетворения. Однако на фоне очередной глобальной вспышки пандемии и новых штаммов, потенциально более заразных, остается неопределенность относительно более долгосрочной динамики мировой экономики и спроса на нефть", - рассказал аналитик. Он добавил, что для российского бюджета сохранение высоких цен на нефть, естественно, будет выгодно. "С другой стороны, из-за ограничений, наложенных на наше производство нефти в рамках соглашения ОПЕК+, поступление экспортной выручки ниже, чем при тех же ценах до кризиса. Это обуславливает относительную слабость рубля, которая обеспечивает более высокую рублевую стоимость барреля нефти, что компенсирует госбюджету эту экспортную недостачу", - добавил Дмитрий Бабин. В случае достижения соглашений с ОАЭ краткосрочным эффектом будет некоторое снижение цены на нефть, что и происходило сегодня, рассказал "Газете.Ru" директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ
Марсель Салихов. Основная причина заключаются в следующем: на рынке бытовало мнение о том, что при отсутствии соглашения страны ОПЕК+ не будут увеличивать добычу и наращивать поставки на рынке. Соответственно, если Саудовская Аравия и ОАЭ не договорятся, то начинают действовать прошлые договоренности об увеличении поставок. "Однако в данном речь идет исключительно о краткосрочном эффекте. В долгосрочном плане достижение договоренностей и сохранение сделки ОПЕК+ выгодны странам, участвующим в соглашении. Как показал опыт прошлого года, ценовая война не выгодна никому. Таким образом, сохранение сделки ОПЕК+ и продление на рынке означают дополнительную стабильность нефтяного рынка и более высокий уровень цен. Основным риском для соглашения является то, что и другие страны-участники соглашения могут, вслед за ОАЭ, потребовать пересмотра параметров собственной добычи. Однако подобных заявлений не было, и большая часть стран ОПЕК+ не может нарастить добычу", - считает эксперт.