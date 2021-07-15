Московская биржа начала торги депозитарными расписками ЕМС

Ценные бумаги компании включены в котировальный список первого уровня, торги и расчеты осуществляются в российских рублях. К торгам допущено два транша расписок: ГДР, выпущенные на обыкновенные акции United Medical Group CY Plc, торговый код - GEMC; ГДР, выпущенные на обыкновенные акции United Medical Group CY Plc, торговый код - EM44.

ЕМС является частным провайдером медицинских услуг, который работает на российском рынке более 30 лет. В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр (общей площадью около 87 тыс. кв. м), а также три гериатрических центра (общей площадью около 14 тыс. кв. м). Компания работает в Москве и Московской области.