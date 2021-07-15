Погода в Европе помогла России преодолеть кризис экспорта

Во втором квартале 2021 года объем российского экспорта побил допандемийный уровень — показатели того же периода в 2019 году, говорится в материалах Центрального банка России . Преодолению кризиса помог рост мировых цен на сырье.

Наиболее заметно вырос в стоимостном выражении экспорт природного газа — на 131 процент на годовом уровне и на 10 процентов по сравнению с 2019 годом. Цены на газ существенного выросли из-за увеличения спроса, в Европе в июне стоимость достигла максимума за семь лет, отметил регулятор . Согласно подсчетам Bloomberg после завершения полугодия, в этом году газ подорожал почти на 90 процентов после того, как холодная погода прошедшей зимой заставила города израсходовать имеющиеся запасы.

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Экспорт нефти во втором квартале вырос на 84 процента на годовом уровне из-за подорожания марки Urals более чем вдвое, учитывая очень низкую базу того же периода в 2020-м. Однако показатели 2019 года побить не удалось из-за ограничения добычи, предусмотренного договоренностями ОПЕК+.

Зарубежные поставки иных товаров также продемонстрировали рост — на 39 процентов на годовом уровне и на 31 процент к 2019-му. Здесь экспорт поддержало подорожание угля и металлов. Поставки же ряда продовольственных товаров в стоимостном выражении упали. Это вызвано повышением экспортных пошлин, которые были введены для сдерживания цен на еду внутри страны.

В целом по сравнению со вторым кварталом допандемийного 2019 года экспорт в стоимостном выражении вырос на пять процентов, а по сравнению с тем же периодом в прошлом году — в полтора раза. По сравнению со вторым кварталом прошлого года удалось увеличить и физический объем экспорта части продукции.

Что касается импорта в целом, то он тоже выше допандемийного уровня на пять процентов и на 38 — на годовом уровне, что вызвано восстановлением потребительской и производственной активности в стране. При этом импорт услуг по-прежнему ограничен из-за ограничения зарубежных поездок. Сальдо счета текущих операций остается положительным благодаря тому, что рост экспорт превышает наращивание импорта. Профицит достиг 20 миллиардов долларов по сравнению с двумя миллиардами годом ранее.