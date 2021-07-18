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Экономист озвучил максимально негативный прогноз по курсу рубля

Майк Габриелян
1 час назад
Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский не исключил, что курс рубля упадет вплоть до 76 за доллар и 89 — за евро. Об этом сообщает «Российская газета».
Экономист озвучил максимально негативный прогноз по курсу рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это максимально негативный прогноз. Однако он маловероятен», - уточнил экономист.
По его словам, реальный диапазон составит 73,5-75 рублей за доллар и 87-88 рублей за евро.
Переславский отметил, что рубль потеряет поддержку от экспортеров в виде продажи валюты для уплаты НДПИ и налога на прибыль. Но на стороне нацвалюты сыграет ожидаемое серьезное повышение ключевой ставки ЦБ 23 июля, которое может составить 0,75-1%.
Важным фактором для рубля станут дальнейшие переговоры ОПЕК+, которые все активнее погружаются в конфликты.
До конца июля будет идти борьба инвесторов и кэрри-трейдеров с частными продавцами валюты. Всплеск продаж рубля произойдет с наступлением второй половины лета и отпускного сезона.
По мнению эксперта, реальный сектор российской экономики «однозначно восстанавливается». Индикатором может стать профицитный бюджет, он даст основания считать, что кризис преодолен
Рынки,Центральный банк России,
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