Экономист озвучил максимально негативный прогноз по курсу рубля

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский не исключил, что курс рубля упадет вплоть до 76 за доллар и 89 — за евро. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это максимально негативный прогноз. Однако он маловероятен», - уточнил экономист.

По его словам, реальный диапазон составит 73,5-75 рублей за доллар и 87-88 рублей за евро.

Переславский отметил, что рубль потеряет поддержку от экспортеров в виде продажи валюты для уплаты НДПИ и налога на прибыль. Но на стороне нацвалюты сыграет ожидаемое серьезное повышение ключевой ставки ЦБ 23 июля, которое может составить 0,75-1%.

Важным фактором для рубля станут дальнейшие переговоры ОПЕК+, которые все активнее погружаются в конфликты.

До конца июля будет идти борьба инвесторов и кэрри-трейдеров с частными продавцами валюты. Всплеск продаж рубля произойдет с наступлением второй половины лета и отпускного сезона.