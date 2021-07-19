Во что опасно вкладывать свои деньги

На фондовом рынке существуют акции "первого эшелона" — это крупные компании, хорошо известные в стране и в мире. Есть акции "второго эшелона" – компании, немного уступающим первым в размере.

Есть риск вложений и в венчурные проекты. Основа венчурного инвестирования гласит, что лишь один из десяти проектов бывает успешным. Это значит, что вложив деньги в 10 проектов вы можете заработать лишь с одного, а можете и вообще ничего не заработать.