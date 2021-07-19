Курс доллара: как рубль отреагирует на снижение нефтяных цен

Основным риском для рубля по-прежнему является ухудшение геополитической обстановки, связанное с возможным введением новых антироссийский санкций, заявил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин

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Несмотря на выработанный определенный иммунитет к таким драйверам, на нынешних уровнях российская валюта поддается антироссийской риторике или определенным геополитическим новостям, подчеркнул он.

«Также с учетом необходимости фискальной поддержки, обусловленной пандемией, относительно высокой инфляции и недополученной из-за участия в сделке ОПЕК+ экспортной выручки, рубль будет остро реагировать на снижение нефтяных цен, так как уровень экономической обоснованности рублевой стоимости нефти под воздействием этих факторов некоторое время будет повышаться», — отметил эксперт.

Бабин также напомнил о вышедших данных о потребительской инфляции в США за июнь, превзошедших прогнозы. Специалист подчеркнул, что рубль выглядит относительно крепким из-за высоких цен на нефть и другие сырьевые товары.

Как заявил эксперт, инвесторы будут сохранять оптимизм до тех пор, пока чиновники ЦБ будут убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции представляет собой временное явление.

Но в том случае, если статистика будет опровергать этот тезис, участники рынки могут «глубоко разочароваться», что станет драйвером сильного снижения, отметил Бабин.

В такой ситуации рубль продемонстрирует опережающие темпы ослабления наряду с развивающимися валютами, которые остро реагируют на изменение глобальных денежно-кредитных условий, заявил специалист.