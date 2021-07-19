Бензин по ₽20: В "Лукойле" раскрыли условие падения цен

Стоимость бензина в России зависит от курса рубля, а потому топливо может подешеветь только при укреплении национальной валюты. Об этом заявил вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун , передает ТАСС.

«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей», — выразил мнение политик, отметив, что в России валютный курс «работает только в сторону повышения».

Согласно данным Росстата, с начала 2021 года бензин в России вырос в цене на 4,7%.

Вице-премьер уверен, что сжатие рынка нефти из-за ужесточения климатической политики в мире приведет к тому, что доля стран-участниц и партнеров ОПЕК на глобальном рынке вырастет с действующих 30% до 70-80%.

Федун также выразил мнение, что соглашение ОПЕК+ продолжит работать и после 2022 года, «но это, опять-таки, будет торговля, поскольку, к сожалению, все хотят при высокой цене добывать больше нефти».

Ранее в Минэнерго сообщили «Газете.Ru», что рекомендовали производителям топлива нарастить объемы, добавив, что отгрузки бензина в этом году и так выше допандемийных значений.

Экологический план Евросоюза оставляет России порядка десяти лет на то, чтобы перестроить схемы торговли нефтью и перенаправить экспортные энергетические потоки. Об этом в интервью РБК, ТАСС и «Р-Спорту» рассказал вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

По его словам, Европа планирует резко снижать объем закупок нефти, дизельного топлива и бензина. В результате Россия не сможет зарабатывать на торговле со своим главным партнером столько, сколько зарабатывает сейчас.

В качестве примера, куда можно было бы поставлять российскую нефть и нефтепродукты, Федун назвал такие перспективные рынки, как Индонезия, Пакистан, Индия, Вьетнам и Малайзия.

Одной из главных проблем топ-менеджер «Лукойла» назвал готовность Европы отказаться от автомобилей на бензине и дизеле. В прошлом году, напомнил он, 20 процентов всех продаж автомобилей в регионе пришлось на гибриды, и процесс будет ускоряться.

В то же время Федун увидел возможность для российских нефтяников встроиться в систему поставок водорода, который идет на смену бензину и дизелю. Европа готова тратить «сотни миллиардов евро», и ради такого рынка имеет смысл затеять радикальную перестройку.

Европейский план EU Green Deal предусматривает снижение атмосферных выбросов на 55 процентов по сравнению с 1990 годом и отказ от автомобилей с выбросами углекислого газа. К 2035 году в Европе вообще не должны продаваться автомобили с выбросами, то есть фактически дизельные и бензиновые двигатели окажутся под запретом.

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила свое рекордное значение, следует из данных биржи.

По итогам торгов в понедельник биржевая цена Аи-92, согласно территориальному индексу по Европейской части России, составила 56 287 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,67%. На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад.

Бензин Аи-95 продолжает приближаться к рекорду, который был достигнут в июле 2020 года — 59 784 рубля за тонну. По итогам торгов в понедельник его цена составила 59 178 рублей за тонну.

Минэнерго РФ ранее сообщало, что ожидает поставки бензина на внутренний рынок в июле на уровне аналогичного периода допандемийного 2019 года благодаря сокращению экспорта. При этом рост выпуска бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу месяца поспособствует дальнейшей стабилизации биржевых цен, отмечало министерство.

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в понедельник резко снизилась на 2,67%, составив 38 508 рублей. До этого она три дня подряд обновляла максимумы, достигнув рекорда в 39 577 рублей за тонну.

Территориальный биржевой индекс рассчитывается на местах производства, расположенных на территории Европейской части России, Урала-Сибири и Сибири-Дальнего Востока. Основным считается значение индекса по Европе. Национальный же индекс отражает усредненную стоимость топлива по всем регионам России.

Владельцам авто лучше не пытаться самостоятельно внедрять какие-либо устройства, пытаясь сэкономить немного топлива. Такой совет в беседе с «Народными Новостями» дал автоэксперт Сергей Асланян

Специалист отметил, что в «гараже» практически нереально сделать лучше, чем делают сами производители, поэтому лучше не экспериментировать и не пытаться сэкономить пол-литра бензина ценой перенапряжения.

Современные производители научились при малом объёме двигателя автомобиля за счёт турбины потреблять гораздо меньше топлива, до смехотворных параметров. По большому счёту, не существует никаких доморощенных методов, которые были бы гениальнее, чем инженеры заводов, — сказал Асланян.

Он также пояснил, что некоторые автолюбители для экономии топлива предлагают раскрутить мотор со второй и перейти на пятую, а дальше идти накатом, меньше тормозить и почаще переключаться на нейтралку. Однако эффективность таких методов, по словам специалиста, крайне сомнительна. После всех этих упражнений, когда водитель будет абсолютно мокрый от перенапряжения, ему удастся сэкономить максимум пол-литра бензина.

Ранее сообщалось, что российским губернаторам могут порекомендовать перевести не меньше половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта на газ. Так, использование природного газа в автобусах должно будет сэкономить до 10 рублей на 1 километр пробега.

Обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) отойдут на второй план на фоне роста популярности электрокаров. О грядущем забвении Financial Times рассказал руководитель подразделения разработок и электрической мобильности Volkswagen Томас Ульбрих.

По его словам, уже к 2025 году электромобили обойдут по прибыльности машины с ДВС на фоне жесткого контроля за выбросами (евро-7). Ульрих напомнил, что новые стандарты начнут действовать с 2025-го.

По ним должно произойти снижение выбросов CO в 10 раз, а окислов азота — вдвое даже по сравнению с очень жестким стандартом евро-6. Для машин с ДВС нужны будут слишком дорогие комплектующие, чтобы достичь таких показателей.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза планируют полностью отказаться от бензина в пользу электрокаров. Предполагается, что автомобили с нулевыми выбросами помогут европейцам в достижении амбициозных климатических целей.