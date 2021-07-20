Эксперт допустил движение доллара к ₽80

На фоне договоренности ОПЕК+ о продлении сделки по ограничению добычи на 2022 год, согласования повышения квот на 400 тысяч баррелей в сутки в месяц и увеличения базового уровня добычи для пяти стран стоимость нефти устремилась вниз. Об этом «Российской газете» заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич

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В понедельник, 19 июля, нефть сдалась под натиском продавцов. Так, падение Brent превысило 5%, уведя цену барреля Brent ниже $69.

Купцикевич обратил внимание на то, что в США методично повышается добыча. Он также отметил и коррекционные настроения на мировых фондовых рынках, которые существенно усилили распродажу в нефти.

При этом российская валюта проявила стойкость в этих условиях.

На степень коррекции могут влиять многие факторы, и в краткосрочной перспективе следует следить за динамикой активов вблизи следующих важных уровней, отметил специалист. Развитие спада нефти Brent под $67,8 откроет границы к падению сразу до $60-61. Если уровень продемонстрирует устойчивость, ожидается восстановление интереса и консолидацию у текущих отметок, подчеркнул Купцикевич.

«Подобное применимо и для рубля. Уверенный рост выше 74,6 вернет USDRUB в формальный среднесрочный тренд роста, открыв дорогу на 80. Способность рубля отбиться от натиска продавцов на текущих значениях сохранит наш первоначальный сценарий снижения доллара до 71. Этот обратный разворот может быть столько же быстрым, как и скачок вверх в начале июля», - заявил специалист.