Цена нефти Brent после обвала поднялась выше $69

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше $69 за баррель, свидетельствуют данные лондонской бирже ICE. 19 июля, после завершения двухнедельных переговоров ОПЕК+ о наращивании объёмов производства, нефтяные котировки обвалились: Brent подешевела на 7%, до $67,97, а сорт WTI опускался до $66,02. С августа и до конца 2021 года альянс экспортёров нефти будет увеличивать поставки на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно.

Фото: CGP Grey, Flickr, CC BY 2.0 CGP Grey, Flickr, CC BY 2.0

По состоянию на 12:40 по московскому времени Brent торговался на уровне $68,91 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на WTI составляла $66,56 за баррель, их срок действия истекает с закрытием рынка 20 июля.

По данным MarketWatch, падение Brent в ходе торгов 19 июля стало рекордным с марта, WTI — с сентября 2020 года. Котировки начали быстро идти вниз после решения ОПЕК+. 18 июля картель завершил двухнедельные переговоры и договорился увеличить добычу с августа. Каждый месяц производство будут повышать на 400 000 баррелей в сутки, до конца года добыча вырастет на 2 млн баррелей.

Кроме того, страны — участницы ОПЕК+ продлили действие самого соглашения на восемь месяцев — с 1 мая до 31 декабря 2022 года. К сентябрю 2022 года ограничение на добычу в 5,8 млн баррелей, которое действует сейчас, полностью снимут. Также альянс договорился о пересмотре квот для отдельных стран. В России и Саудовской Аравии с мая 2022 года базовый уровень добычи увеличится на 0,5 млн баррелей, до 11,5 млн баррелей в день.

Сделку планировали утвердить ещё 1 июля, однако ОАЭ отказывались подписывать соглашение, требуя увеличить свою квоту. В конечном итоге страны всё же смогли найти компромисс. Следующая встреча министров ОПЕК+ запланирована на 1 сентября.