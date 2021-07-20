Биткоин упал ниже $30 тысяч

По состоянию на 13:10 мск биткоин подешевел на 6%, опустившись до $29 500. Криптовалюта Ethereum потеряла 7,3%, ее котировки опустились до $1739.
Падение биткоина случилось после большой распродажи на глобальных фондовых рынках. В понедельник индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал худший день с октября 2020 года. Биткоин был заблокирован в широком ценовом диапазоне от $30 000 до $40 000 долларов с середины мая и на некоторое время пробился ниже отметки в $30 000 долларов 22 июня. Он тогда торговался на уровне $29 700. Падение случилось через день после требования Народного банка Китая прекратить крупным финансовым институтам страны проводить операции с криптовалютой.
В апреле Россия стала лидером среди стран по росту числа пользователей криптовалютных платформ. Так, в начале года среднемесячные темпы увеличения количества клиентов достигли 37,1 процента, заявил руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. По итогам 2020 года жители России заняли пятую строчку по объему полученной прибыли от операций с биткоином, заработав 0,6 миллиарда долларов. Однако в мае граждане быстро распродавали активы, которые были куплены с середины декабря, причем себе в убыток.