Биткоин упал ниже $30 тысяч

Стоимость биткоина упала ниже $30 000 впервые почти за месяц. За основной цифровой валютой последовали другие криптовалюты, свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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По состоянию на 13:10 мск биткоин подешевел на 6%, опустившись до $29 500. Криптовалюта Ethereum потеряла 7,3%, ее котировки опустились до $1739.

Падение биткоина случилось после большой распродажи на глобальных фондовых рынках. В понедельник индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал худший день с октября 2020 года. Биткоин был заблокирован в широком ценовом диапазоне от $30 000 до $40 000 долларов с середины мая и на некоторое время пробился ниже отметки в $30 000 долларов 22 июня. Он тогда торговался на уровне $29 700. Падение случилось через день после требования Народного банка Китая прекратить крупным финансовым институтам страны проводить операции с криптовалютой.