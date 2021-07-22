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Источник: Украина доразмещает евробонды-2029 на 500 миллионов долларов

Прайм
1 час назад

Украина в четверг доразмещает еврооблигации выпуска с погашением в мае 2029 года на 500 миллионов долларов с доходностью 6,3%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Украина доразместит евробонды-2029 на $500 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,625%, но в ходе сбора заявок был снижен до 6,3-6,4%.

Спрос инвесторов по финальным параметрам доразмещения составил около 1,7 миллиарда долларов.

Объем бумаг выпуска в обращении составляет 1,25 миллиарда долларов. Организаторами выступают BNP Paribas и Goldman Sachs International.

Рынки,РИА Новости,
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