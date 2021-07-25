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Экономист рассказал о перспективах рубля после дедолларизации

Елена Прошина
1 час назад

Рубль продолжит свое постепенное ослабление к доллару и после отказа Центробанка от валюты США в своих резервах. Об этом заявил агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Экономист рассказал о перспективах рубля после дедолларизации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Слабость рубля к доллару создает российским экспортерам преимущество по себестоимости, так что ожидать существенного укрепления рубля не стоит», - считает Тузов.

В условиях падения биржевых цен на нефть, ради поддержания уровня прибыли российских компаний-экспортеров и стабильности налоговых поступлений, рубль будут понемногу ослаблять к доллару, считает эксперт. По его прогнозам, в обозримой перспективе такое положение вещей сохранится.

Напомним, что в золотовалютных резервах (ЗВР) России присутствуют семь валют. Наиболее заметны вложения в евро (29% ЗВР), доллар (21,9%), юань (12,3%) и британский фунт стерлингов (5,9%). Серьезная доля ЗВР приходится на золото - 23,6%. Известно, что российский Центральный банк планомерно уменьшает долю доллара США в своих золотовалютных резервах. Не исключено, что в конце концов он полностью откажется от американской валюты, заместив ее другими.

Рынки,Центральный банк России,
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