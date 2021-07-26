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Распродажа на $2 млрд. Инвесторы стали массово избавляться от акций китайских компаний

Секрет Фирмыиещё 1
2 часа назад

26 июля глобальные инвесторы распродали акции китайских компаний, котирующихся на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, на $2 млрд. Распродажу вызвали опасения в связи с последними действиями Пекина в отношении частного репетиторства. В конце июля власти Китая представили новые требования к образовательным компаниям, потребовав от них превратиться в некоммерческие организации, а также отказаться от привлечения иностранного капитала и IPO.

Инвесторы распродали акции китайских компаний на $2 млрд
Фото: ReutersReuters

После неожиданной реформы образовательной индустрии КНР, лишившей крупнейшие компании отрасли больше половины рыночной стоимости, инвесторы опасаются, что «репрессии» распространятся на другие секторы, пишет Financial Times. Новые правила означают радикальные перемены для отрасли объёмом $100 млрд.

На новостях о подготовке ограничений три крупнейшие образовательные компании Китая, акции которых торгуются на Нью-Йоркской бирже, за несколько дней потеряли больше половины рыночной стоимости, подешевев более чем на $16 млрд. 26 июля ценные бумаги одной из наиболее известных в КНР репетиторских фирм — New Oriental Education & Technology Group Inc. — обрушились на 40%.

Также сильно подешевели акции и других лидеров рынка частного образования: Koolearn Technology Holding Ltd. потеряла 35% капитализации, а China Maple Leaf Educational Systems Ltd. — 16%.

Реформа китайской образовательной индустрии вызвала вопросы у инвесторов по поводу того, какие шаги планируют сделать местные регуляторы в дальнейшем и над каким следующим сектором правительство КНР захочет получить больше контроля, отметил Bloomberg.

Рынки,Компании,Financial Times,Bloomberg,
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