Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Объем внешней торговли Пекина увеличился на 26%

ИА Regnumиещё 2
48 минут назад

Объем внешней торговли Пекина достиг рекордного уровня в 1,42 трлн юаней ($219 млрд) в первом полугодии, увеличившись на 26% в годовом исчислении, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Китайская провинция Гуандун увеличила объем внешней торговли на 24,5%
Фото: ИА RegnumИА Regnum

Экспорт Пекина вырос на 18,1% в годовом исчислении до 293 млрд юаней, а импорт увеличился на 28,2% до 1,13 трлн юаней. Внешняя торговля города в июне составила 266,7 млрд юаней, что является самым высоким месячным показателем с декабря 2019 года.

В период с января по июнь торговля Пекина с Европейским союзом, Соединенными Штатами и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии по-прежнему составляла более 10% от общего объема торговли города. Основными импортными товарами были автомобили и сельскохозяйственная продукция. Импорт этой продукции вырос соответственно на 71,2% и 53,6% в годовом исчислении.

Высокотехнологичная продукция, включая мобильные телефоны, интегральные схемы, лекарства и медицинские материалы, продолжали стимулировать рост экспорта Пекина.

Рынки,ЕС,Синьхуа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители