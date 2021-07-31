Названо будущее рубля к концу лета

Инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, что рубль в конце августа может попасть под умеренное давление. Его курс будет находиться в диапазоне 73–75 рублей, пишет агентство ПРАЙМ.

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Под занавес июля пара доллар — рубль после виража в район 75 вернулась к уровням начала месяца у отметки 73. На геополитическом фронте относительное затишье, цены на нефть курсируют на комфортных уровнях, улучшился спрос на ОФЗ, — завил аналитик.

При этом риски для рубля в геополитике могут возникнуть неожиданно. Это могут быть цены на нефть, угрозы введения локдаунов, увеличение добычи ОПЕК+. Общий рыночный настрой важен для рубля не только в разрезе влияния на развивающиеся валюты и спрос на нефть, но и с точки зрения востребованности ОФ.

К конце лета рубль будет находиться в диапазоне 73–75 рублей, евро — 86–89 рублей.