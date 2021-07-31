Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Эксперт рассказал, что ожидает рубль к концу лета

News.ruиещё 1
31 минуту назад

Инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, что рубль в конце августа может попасть под умеренное давление. Его курс будет находиться в диапазоне 73–75 рублей, пишет агентство ПРАЙМ.

Названо будущее рубля к концу лета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под занавес июля пара доллар — рубль после виража в район 75 вернулась к уровням начала месяца у отметки 73. На геополитическом фронте относительное затишье, цены на нефть курсируют на комфортных уровнях, улучшился спрос на ОФЗ, — завил аналитик.

При этом риски для рубля в геополитике могут возникнуть неожиданно. Это могут быть цены на нефть, угрозы введения локдаунов, увеличение добычи ОПЕК+. Общий рыночный настрой важен для рубля не только в разрезе влияния на развивающиеся валюты и спрос на нефть, но и с точки зрения востребованности ОФ.

К конце лета рубль будет находиться в диапазоне 73–75 рублей, евро — 86–89 рублей.

Ранее сообщалось, что в последние дни рубль продемонстрировал некоторое укрепление по отношению к доллару, чему способствовали рекордные показатели экспорта в США. К 11:30 30 июля на Московской Бирже курс доллара к рублю снизился на 0,24% — до 72,97 рубля за доллар.

Рынки,Цена на нефть,Прогноз эксперта,Александр Бахтин,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители