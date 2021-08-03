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Новое нападение на танкер совершено у берегов ОАЭ

Елена Прошина
1 час назад

Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO) заявил о новом случае нападения на танкер у побережья Фуджейры – одного из эмиратов ОАЭ.

Новое нападение на танкер совершено у берегов ОАЭ
Фото: ReutersReuters

Как пишет The Jerusalem Post, в UKMO рекомендовали судам, находящимся в данном районе, проявлять осторожность.

По данным MarineTraffic, в этом районе находятся три судна: Maersk Messina, зарегистрированное под флагом Сингапура, Asphalt Princess, зарегистрированное под флагом Панамы, и танкер, название которого не указывается.

Поблизости также находятся суда The Front Crown и нефтяной танкер Golden Brilliant, которые указаны как «находящиеся не под командованием». Это значит, что в силу исключительных причин эти суда не могут маневрировать и уступить дорогу другим кораблям.

Как сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель», о нападении у берегов Фуджейры сообщил экипаж танкера Kamdhenu.

Ранее Великобритания, США и Израиль обвинили Иран в нападении на японский танкер Mercer Street в Аравийском море. О нападении на японский танкер стало известно 29 июля. В результате атаки двух дронов-камикадзе погибли два члена экипажа — подданный Великобритании и гражданин Румынии. Власти Ирана отвергают обвинения в причастности к нападению на судно.

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