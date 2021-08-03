Новое нападение на танкер совершено у берегов ОАЭ

Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO) заявил о новом случае нападения на танкер у побережья Фуджейры – одного из эмиратов ОАЭ.

Фото: Reuters Reuters

Как пишет The Jerusalem Post, в UKMO рекомендовали судам, находящимся в данном районе, проявлять осторожность.

По данным MarineTraffic, в этом районе находятся три судна: Maersk Messina, зарегистрированное под флагом Сингапура, Asphalt Princess, зарегистрированное под флагом Панамы, и танкер, название которого не указывается.

Поблизости также находятся суда The Front Crown и нефтяной танкер Golden Brilliant, которые указаны как «находящиеся не под командованием». Это значит, что в силу исключительных причин эти суда не могут маневрировать и уступить дорогу другим кораблям.

Как сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель», о нападении у берегов Фуджейры сообщил экипаж танкера Kamdhenu.