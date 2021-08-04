Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила падение до 70,79 доллара за баррель (-2,24 процента) Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:17 по московскому времени.

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В последний раз цена Brent опускалась ниже 71 доллара за баррель 21 июля текущего года.

К 16:24 по московскому времени стоимость нефти указанной марки замедлила снижение и находилась на уровне 70,87 доллара за баррель. Это на 2,13 процента ниже уровня закрытия предыдущей сессии.