Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила падение до 70,79 доллара за баррель (-2,24 процента) Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:17 по московскому времени.
В последний раз цена Brent опускалась ниже 71 доллара за баррель 21 июля текущего года.
К 16:24 по московскому времени стоимость нефти указанной марки замедлила снижение и находилась на уровне 70,87 доллара за баррель. Это на 2,13 процента ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Ранее сообщалось, что ОПЕК+ продлил сделку об ограничении нефтедобычи до конца 2022 года. Согласно достигнутой договоренности, страны будут ежемесячно наращивать нефтедобычу на 400 тысяч баррелей в сутки до момента исчерпания ограничения, установленного в объёме 5,8 миллиона баррелей. Таким образом режим ограничений завершится к концу сентября 2022 года. Действие самого соглашения продлено с 1 мая 2022 года до 31 декабря 2022 года.