Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара

Парламентская газета
1 час назад

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила падение до 70,79 доллара за баррель (-2,24 процента) Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:17 по московскому времени.

Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара
Фото:  © pixabay.com © pixabay.com

В последний раз цена Brent опускалась ниже 71 доллара за баррель 21 июля текущего года.

К 16:24 по московскому времени стоимость нефти указанной марки замедлила снижение и находилась на уровне 70,87 доллара за баррель. Это на 2,13 процента ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ продлил сделку об ограничении нефтедобычи до конца 2022 года. Согласно достигнутой договоренности, страны будут ежемесячно наращивать нефтедобычу на 400 тысяч баррелей в сутки до момента исчерпания ограничения, установленного в объёме 5,8 миллиона баррелей. Таким образом режим ограничений завершится к концу сентября 2022 года. Действие самого соглашения продлено с 1 мая 2022 года до 31 декабря 2022 года.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители