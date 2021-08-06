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Цена на газ в Европе обновила рекорд из-за пожара на заводе «Газпрома»

Lenta.ru
1 час назад

Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 543 доллара за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Это случилось на фоне пожара на ямальском заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем.

На 12:00 по московскому времени цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF была 546,3 доллара за одну тысячу кубометров.

Взрыв и пожар произошел ночью 5 августа, полностью с огнем удалось справиться только к утру 6 августа. Источник «Ленты.ру» на заводе рассказал, что инцидент может привести к остановке всего газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири. Из-за него практически полностью прекратилась добыча на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа.

Из-за пожара прокачка через газопровод «Ямал-Европа» упала вдвое. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, но повреждены конструктивные элементы здания на площади две тысячи квадратных метров и находящееся внутри оборудование.

«Газпром» столкнулся с угрозой остановки добычи и переработки в Западной Сибири

В ЯНАО добывается около 80 процентов российского газа. Помимо остановки переработки серьезный ущерб нанесен экологии. Во время аварии произошли выбросы продуктов сгорания газового конденсата, газа и нефти.

Рынки,Видео,Газпром,Lenta.ru,
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