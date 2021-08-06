Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Авария у «Газпрома» вызвала панику на бирже

Lenta.ru
33 минуты назад

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) резко подорожали более чем на шесть процентов, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По национальному индексу цены превысили 45 тысяч рублей за тонну.

Авария у «Газпрома» вызвала панику на бирже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ажиотаж отмечается на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, который обеспечивает товаром одного из крупнейших продавцов СУГ в России, Сургутский завод стабилизации конденсата (ЗСК). По мнению собеседников «Интерфакса» на топливном рынке, панические настроения на бирже вызвало отсутствие информации о дальнейших продажах товара с ЗСК.

Участники рынка обеспокоены риском дефицита СУГ внутри страны, и поэтому, по мнению источников агентства, ажиотаж сохранится до разъяснения ситуации. Собеседники «Интерфакса» говорят, что Сургутский ЗСК 6 августа на биржевых торгах «не продал в рынок ни тонны», а «Газпром ГПН продажи» сообщила, что сокращает объемы реализации из-за нештатной ситуации.

По мнению аналитиков «Ренессанс Капитала», из-за аварии в 2021 году упадет уровень добычи газа, на восемь миллиардов кубометров, а на пять миллионов тонн снизится добыча газового конденсата. Пожар на заводе концерна по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем произошел 5 августа, его потушили спустя сутки. По оценкам источника «Ленты.ру» на предприятии, авария может привести к остановке всего газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири. Инцидент расследуют Росприроднадзор и Ростехнадзор.

Рынки,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,Ростехнадзор,Газпром,Интерфакс,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители