На Украине разрешат рассчитываться криптовалютой

При этом в законопроекте прописано, что криптовалюты не являются платёжным средством. Тем не менее, он оставляет легальными операции эквайринга. «Сегодня законодательство на Украине точно так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки», — пояснил замминистра. По аналогии с долларами будет проходить и «мгновенная конвертация валют».