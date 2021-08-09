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Японцы устроили протест у посольства РФ, требуя вернуть Курилы

Ura.Ruиещё 1
9 августа 2021

У посольства России в Токио ультраправые активисты устроили акцию протеста в годовщину войны СССР против Японии. Они требуют вернуть Курильские острова.

Верните Курилы!: японцы устроили акцию протеста у российского посольства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В демонстрации принимают участие несколько десятков человек на по меньшей мере 10 автомобилях с написанными на кузовах ультраправыми лозунгами. В основном участники акции ездят по прилегающим к дипломатическому представительству улицам на минивэнах с имперскими флагами Японии и через громкоговорители транслируют призывы вернуть „северные территории“ (так японцы называют южную часть Курил — прим. URA.RU)», — сообщает ТАСС.

Полиция стянула сюда сотни полицейских. Они перекрывают протестующим дорогу к зданию посольства.

Рынки,ИТАР-ТАСС,
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