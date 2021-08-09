Верните Курилы!: японцы устроили акцию протеста у российского посольства

«В демонстрации принимают участие несколько десятков человек на по меньшей мере 10 автомобилях с написанными на кузовах ультраправыми лозунгами. В основном участники акции ездят по прилегающим к дипломатическому представительству улицам на минивэнах с имперскими флагами Японии и через громкоговорители транслируют призывы вернуть „северные территории“ (так японцы называют южную часть Курил — прим. URA.RU)», — сообщает ТАСС.