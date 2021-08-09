Нефтяники отказались одобрять решение о запрете экспорта бензина

Совещание провёл вице-премьер Александр Новак.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник, «жёстких решений принято не было, звучали рекомендации об увеличении предложения, обеспечении равномерности и регулярности».
В то же время правительство рекомендовало компаниям увеличить объем предложения на бирже, в том числе за счёт резервов, а также обеспечить равномерные и регулярные поставки.
Ранее на фоне роста цен Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить ввод ограничений на экспорт бензина из России. Речь шла о запрете на вывоз бензина Аи-92 и Аи-95 на три месяца. Как сообщал ранее Росстат, стоимость бензина в России увеличилась в июле на 0,7%.