Нефтяники отказались одобрять решение о запрете экспорта бензина

Совещание провёл вице-премьер Александр Новак.

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Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник, «жёстких решений принято не было, звучали рекомендации об увеличении предложения, обеспечении равномерности и регулярности».

В то же время правительство рекомендовало компаниям увеличить объем предложения на бирже, в том числе за счёт резервов, а также обеспечить равномерные и регулярные поставки.