Аналитики ожидают, что «август будет достаточно хорошим для рубля»

Цены на нефтяном рынке растут после падения до трехнедельных минимумов днем ранее. Однако рост котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19, отмечает «Интерфакс».
На момент публикации материала Brent прибавила 1% и торговалась на уровне 69,7 доллара. Курс доллара продолжил рост, поднявшись на 30 копеек до 74 рублей.
О перспективах рубля в августе рассуждает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев:
Александр Тимофеев директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» «Я думаю, что этот август будет достаточно хорошим для рубля, потому что, в общем-то, все негативные новости, которые могли бы привлечь внимание инвесторов, уже произошли. Если говорить о каких-то серьезных рисках, санкциях и прочем, я думаю, что на фоне эпидемии мировому сообществу глубоко не до нас. Поэтому тот уровень, на котором находится рубль относительно доллара и евро, мне кажется достаточно логичным, достаточно комфортным. Относительно точных значений, 73 или 74 рубля, я думаю, что это будут хаотические флуктуации, они будут вызваны не какими-то макроэкономическими вещами, а просто игрой спекулянтов. Я не думаю, что летом мы уйдем выше отметки 76 рублей, даже если нефть будет падать и даже если будет какой-то умеренный негатив, но точно так же я не думаю, что нижняя граница коридора пройдет сильно далеко от 73. Кажется, что текущая цена уже заложена, в ней уже есть и политика Банка России, соответственно, я думаю, что примерно на этом уровне мы весь август и проведем».
Пока все складывается в пользу рубля, говорит управляющий активами УК «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович.
Алексей Скабалланович управляющий активами УК «Регион Эссет Менеджмент» «Валютный рынок — самое непредсказуемое, что может быть, но я вижу все факторы для того, чтобы рубль укреплялся: все аукционы по размещению облигаций федерального займа проходят благополучно, цены на энергоносители высоки и продолжают расти, и вообще, картина выглядит так, что это и дальше будет продолжаться. Можно посмотреть на цены на газ, которые бьют каждую неделю свои рекорды. Цены на нефть тоже выше 70 долларов, это все очень дорого. Внешне благоприятная конъюнктура, экономически вроде бы все обо всем договорились, все хорошо: завершение строительства «Северного потока — 2», не ждем внезапных санкций. Все позитивно, и в этих условиях я не вижу никаких оснований для того, чтобы доллар укреплялся относительно рубля».
Инвесторы ждут данных о потребительской и производственной инфляции в США в июле, которые министерство труда страны обнародует 11 или 12 августа, поскольку данные по безработице, обнародованные ведомством в прошлую пятницу, оказались намного сильнее прогнозов.