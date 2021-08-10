Аналитики ожидают, что «август будет достаточно хорошим для рубля»

Александр Тимофеев директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» «Я думаю, что этот август будет достаточно хорошим для рубля, потому что, в общем-то, все негативные новости, которые могли бы привлечь внимание инвесторов, уже произошли. Если говорить о каких-то серьезных рисках, санкциях и прочем, я думаю, что на фоне эпидемии мировому сообществу глубоко не до нас. Поэтому тот уровень, на котором находится рубль относительно доллара и евро, мне кажется достаточно логичным, достаточно комфортным. Относительно точных значений, 73 или 74 рубля, я думаю, что это будут хаотические флуктуации, они будут вызваны не какими-то макроэкономическими вещами, а просто игрой спекулянтов. Я не думаю, что летом мы уйдем выше отметки 76 рублей, даже если нефть будет падать и даже если будет какой-то умеренный негатив, но точно так же я не думаю, что нижняя граница коридора пройдет сильно далеко от 73. Кажется, что текущая цена уже заложена, в ней уже есть и политика Банка России, соответственно, я думаю, что примерно на этом уровне мы весь август и проведем».