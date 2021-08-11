Бойца ММА приговорили в Белоруссии за сопротивление силовикам

Боец ММА Алексей Кудин, ранее экстрадированный из России в Белоруссию, приговорен белорусским судом к наказанию в виде 2,5 лет колонии за сопротивление силовикам во время прошлогодних протестов оппозиции, сообщил не зарегистрированный властями страны правозащитный центр «Весна».

«Алексею Кудину присудили 2,5 года колонии. Это на год меньше, чем просил прокурор», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Кудин был задержан 10 августа в Молодечно, он был среди участников акции протеста. После применения правоохранителями силовых методов и спецсредств Кудин нокаутировал сотрудника милиции. Его отпустили под домашний арест, он покинул страну, но был задержан в Москве. Россия передала его Минску.