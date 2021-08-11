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Боец ММА Кудин приговорен в Белоруссии за сопротивление силовикам

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
41 минуту назад

Боец ММА Алексей Кудин, ранее экстрадированный из России в Белоруссию, приговорен белорусским судом к наказанию в виде 2,5 лет колонии за сопротивление силовикам во время прошлогодних протестов оппозиции, сообщил не зарегистрированный властями страны правозащитный центр «Весна».

Бойца ММА приговорили в Белоруссии за сопротивление силовикам
Фото: InstagramInstagram

«Алексею Кудину присудили 2,5 года колонии. Это на год меньше, чем просил прокурор», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Кудин был задержан 10 августа в Молодечно, он был среди участников акции протеста. После применения правоохранителями силовых методов и спецсредств Кудин нокаутировал сотрудника милиции. Его отпустили под домашний арест, он покинул страну, но был задержан в Москве. Россия передала его Минску.

Рынки,РИА Новости,
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