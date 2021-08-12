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Половина российских инвесторов оказались «мертвыми душами»

Lenta.ruиещё 2
25 минут назад

Приток частных инвесторов на российский фондовый рынок не настолько впечатляющий, каким кажется. Более чем наполовину он состоит из «мертвых душ» — счетов, с которых не было инвестиций. Об этом в интервью, опубликованном на сайте Центробанка, рассказал зампред регулятора Сергей Швецов.

Половина российских инвесторов оказались «мертвыми душами»
Фото: ТАССТАСС

На конец первого квартала текущего года число брокерских счетов в России достигло 12,7 миллиона, однако 60 процентов из них пусты. Еще 19 процентов имеют ничтожные с точки зрения инвестиций остатки — порядка 10 тысяч рублей. По словам Швецова, скорее всего, граждане открывали их лишь для того, чтобы попробовать поторговать на бирже.

Массово открывать брокерские счета физлица стали с прошлого года. Но активными регулятор признает лишь 21 процент, то есть порядка 2,7 миллиона. Впрочем, представитель ЦБ отметил, что и такой результат выглядит достаточно неплохо.

В Центробанке считают, что пустые брокерские счета появились в результате взаимодействия банков со своими клиентами по другим операциям. То есть граждане получали возможности инвестировать, но не понимали, зачем это надо.

Швецов выразил надежду, что в ближайшие полгода хотя бы на половине пустых счетов появятся деньги. Однако, добавил он, процесс зависит от уровня благосостояния населения, будут ли у граждан свободные деньги для покупки ценных бумаг. В настоящее время приток денег от частных инвесторов составляет порядка 200 миллиардов рублей в месяц. В качестве причины прихода людей на рынок Швецов назвал рост его доступности и активные предложения банков.

В том же интервью зампред ЦБ назвал биткоин примером финансовых пирамид, в которых вкладчики не могут получить никакой гарантии. По его словам, если активы не находятся под защитой Российской Федерации, то их могут просто забрать.

Рынки,Сергей Швецов,Центральный банк России,
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