Акции конкурента Tesla взлетели после гранта властей США

Акции компании Nikola, которая производит электрогрузовики, выросли до открытия рынка в США. К 15:40 по Москве бумаги взлетели почти на три процента, притом что 11 августа на закрытии биржи упали на 3,85 процента.

Акции подорожали после сообщения компании о том, что она получила грант от Министерства энергетики США. Сумма составила порядка 2 миллионов долларов, деньги должны пойти на исследования. Компания намерена заняться проектом, который позволит усовершенствовать процесс заправки электрических грузовиков с топливными элементами.

Nikola называют конкурентом производителя электрокаров Tesla, основанного Илоном Маском. В конце прошлого года компания была на пороге краха, ее бумаги падали более чем на 10 процентов. Она отказалась от разработки электрических мусоровозов для Republic Services, признав задачу слишком сложной. До того Nikola оказалась в центре скандала, когда компания Hindenburg Research обвинила ее в мошенничестве.