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Акции скандального конкурента Tesla взлетели после гранта властей США

Lenta.ru
3 часа назад

Акции компании Nikola, которая производит электрогрузовики, выросли до открытия рынка в США. К 15:40 по Москве бумаги взлетели почти на три процента, притом что 11 августа на закрытии биржи упали на 3,85 процента.

Акции конкурента Tesla взлетели после гранта властей США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Акции подорожали после сообщения компании о том, что она получила грант от Министерства энергетики США. Сумма составила порядка 2 миллионов долларов, деньги должны пойти на исследования. Компания намерена заняться проектом, который позволит усовершенствовать процесс заправки электрических грузовиков с топливными элементами.

Nikola называют конкурентом производителя электрокаров Tesla, основанного Илоном Маском. В конце прошлого года компания была на пороге краха, ее бумаги падали более чем на 10 процентов. Она отказалась от разработки электрических мусоровозов для Republic Services, признав задачу слишком сложной. До того Nikola оказалась в центре скандала, когда компания Hindenburg Research обвинила ее в мошенничестве.

Там заявляли о многочисленных доказательствах того, что некоторых технологий компании по факту не существует. В частности, во время съемок рекламы с грузовиком он на самом деле не ехал, а просто скатился с холма, утверждала Hindenburg Research.

Рынки,Илон Маск,
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