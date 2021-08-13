Бизнес попросил заморозить акцизы на алкоголь

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству и Министерству финансов (Минфину), попросив о трёхлетней заморозке акцизов на алкогольную продукцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо президента РСПП Александра Шохина.

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Отмечается, что соответствующее предложение было направлено заместителю председателя правительства Дмитрию Григоренко, а также главе Минфина Антону Силуанову. Шохин напомнил адресатам, что в настоящее время российскими властями обсуждается концепция по налоговой донастройке, которая подразумевает дополнительные отчисления в бюджет. В свою очередь, одним из способов увеличить денежные сборы является повышение акцизов на алкогольную продукцию.

По этой причине глава РСПП попросил чиновников о сохранении действующей стоимости акцизов в период с 2022 по 2024 год. Эта мера, по мнению Шохина, поможет отечественным производителям сохранить необходимые мощности и рабочие места, а также обеспечить выплаты зарплат сотрудникам предприятий. Он отметил, что такое решение властей стало бы реальной поддержкой алкогольного сектора в кризисных условиях распространения коронавирусной инфекции.