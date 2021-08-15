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В России возникли трудности с поиском крупных месторождений нефти

Секрет Фирмы
1 час назад

За первые полгода 2021 года в России не удалось выполнить стратегические задачи по поиску новых месторождений полезных ископаемых. За этот период удалось найти лишь шесть новых месторождений нефти, пять из которых описываются как «очень мелкие», а еще одно — просто «мелкое». В Счётной палате заявили, что темпы истощения природных ресурсов в РФ взлетели втрое начиная с 2018 года.

В РФ возникли трудности с поиском крупных месторождений нефти
Фото: PixabayPixabay

Согласно отчёту Минприроды, суммарный запас новых месторождений нефти равен 5 млн тонн сырья — такой объём из недр страны выкачивают примерно за три дня.

Ещё меньше открытий было сделано в сфере добычи природного газа. Открытые в 2021 году месторождения дадут всего 15,9 млрд кубометров голубого топлива, тогда как сейчас его производят порядка 337 млрд кубометров в год.

России предсказали достижения рекорда по добыче нефти

По подсчетам Счётной палаты, темпы, с которыми истощаются запасы стратегических и дефицитных природных ресурсов в России, за последние три года выросли вдвое — если в 2018 году новыми открытиями покрывалось 63% добычи, то в 2020-м эта доля упала до 32%.

Как следует из статистики Минприроды за первое полугодие, также оказался провален план по поискам и геологоразведке таких ресурсов, как золото, серебро, алмазы, уран, хромовые руды, свинец и вольфрам.

Ранее «Секрет» писал, что Россия с высокой долей вероятности уже не сможет побить собственный рекорд добычи нефти, установленный в 2019 году. Такой прогноз содержится в разработанном Минэнерго проекте развития нефтяной отрасли до 2035-го.

Рынки,Минприроды,Счетная палата,Минэнерго,
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