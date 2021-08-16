Запуск "Севпотока — 2" способен снизить цены на газ в Европе

Европейские цены на газ могут упасть после запуска «Северного потока — 2». Такой вариант не исключил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«Скорее всего, «Газпром» начнет наращивать поставки после запуска «Северного потока — 2», это должно остудить цены», — передает его слова телеканал «360».
Сегодня биржевые цены на газ в Европе побили исторический максимум, перешагнув планку 585 долларов за тысячу кубометров. Так рынок отреагировал на решение «Газпрома» забронировать 4% твердых дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины.