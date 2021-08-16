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Запуск "Северного потока — 2" способен снизить цены на газ в Европе

Газета.Ru
16 августа 2021

Европейские цены на газ могут упасть после запуска «Северного потока — 2». Такой вариант не исключил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Запуск "Севпотока — 2" способен снизить цены на газ в Европе
Фото: Nord Stream 2 / Aксель ШмидтNord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Скорее всего, «Газпром» начнет наращивать поставки после запуска «Северного потока — 2», это должно остудить цены», — передает его слова телеканал «360».

Сегодня биржевые цены на газ в Европе побили исторический максимум, перешагнув планку 585 долларов за тысячу кубометров. Так рынок отреагировал на решение «Газпрома» забронировать 4% твердых дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины.

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