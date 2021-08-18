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Известного афганского кинорежиссера эвакуировали на Украину

Lenta.ruиещё 1
52 минуты назад

Известная кинорежиссер Сахра Карими, эвакуированная из Афганистана после прихода к власти радикалов движения «Талибан» (запрещено в России), прибыла на Украину. Об этом в своем Twitter сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Афганского кинорежиссера эвакуировали на Украину
Фото: Sahraa Karimi/FacebookSahraa Karimi/Facebook

По его словам, женщина и ее семья здоровы, сейчас они находятся в полной безопасности.

«Жаль, что сегодняшний Афганистан небезопасен для таких блестящих талантов, как она», — отметил Ермак.

Карими в своем Twitter в ответ поблагодарила офис президента и министерство иностранных дел республики за помощь и содействие в организации эвакуации афганских граждан. Она подчеркнула, что Украина вместе с турецкими и словацкими партнерами вывезли всю ее семью и еще 11 человек.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина вывезла из Афганистана граждан пяти стран. Он пояснил, что украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула граждан самой Украины, а также Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.

Спикер МИД Олег Николенко добавил, что власти намерены эвакуировать еще 120 украинских граждан из Афганистана.

15 августа «Талибан» объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Многие страны начали активно эвакуировать своих граждан и завершать дипломатические миссии. Массовым бегством от радикалов начали спасаться местные жители.

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