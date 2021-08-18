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Курс доллара упал

Lenta.ru
13 минут назад

Курс доллара упал в ходе торгов на Московской бирже, свидетельствуют данные площадки. На момент публикации стоимость американской валюты составляла 73,41 рубля.

Курс доллара упал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, снижение курса по сравнению с уровнем закрытия сессии 17 августа составило 0,21 рубля, или 0,2 процента.

Евро на момент публикации стоил 86 рублям. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 0,09 рубля, или 0,01 процента.

Курс евро рухнул

17 августа индекс Московской биржи установил исторический рекорд, достигнув отметки 3919,8 пункта. На момент публикации он равнялся 3936,27 пункта.

Рынки,Московская биржа,
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