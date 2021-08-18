Курс доллара упал в ходе торгов на Московской бирже, свидетельствуют данные площадки. На момент публикации стоимость американской валюты составляла 73,41 рубля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Таким образом, снижение курса по сравнению с уровнем закрытия сессии 17 августа составило 0,21 рубля, или 0,2 процента.

Евро на момент публикации стоил 86 рублям. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 0,09 рубля, или 0,01 процента.