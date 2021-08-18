Названы условия сотрудничества талибов и России

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), находясь у власти в Афганистане, может выполнить свои обязательства перед Россией и Китаем — стране требуется экономическая поддержка. В частности, талибы могли бы ослабить торговлю героином, надеясь на субсидии фермерам от российской стороны. Эти условия в разговоре с «Лентой.ру» назвал Анатоль Ливен, эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси.

По словам эксперта, со стороны талибов было бы безумием не выполнить свои обещания международному сообществу — в частности, касательно поддержки международного джихадизма. «Помимо прочего, им нужны китайские инвестиции. Я также жду, что они поборются с героиновой индустрией, если Россия и другие страны предоставят компенсации для фермеров», — заявил специалист, имея в виду фермеров, которые сейчас выращивают опийный мак.

Ливен спрогнозировал, что при наилучшем итоговом развитии событий «Афганистан может выглядеть как суннитская версия Ирана». По его мнению, Россия, Китай, Иран, Пакистан и большая часть ближневосточных государств признают новую афганскую власть, а США, вероятно, откажутся.