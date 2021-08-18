Слухи о запуске "Северного потока 2" уронили цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе упали на 10% на фоне ошибочных данных о начале работы «Северного потока 2»

Биржевая цена на газ в Европе в среду вечером продемонстрировала скачок с кратковременным падением на 10% на фоне ошибочных данных о начале работы газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщает «Инетрфакс».

По данным агентства, причиной стало появление информации о получении физических объемов газа в точке из морской магистрали - Libmin II. Такие данные опубликовал немецкий газотранспортный оператор Gascade, обслуживающий сухопутный отвод от «Северного потока 2».

Впоследствии оператор опроверг эти данные агентству Bloomberg, назвав их ошибочными.