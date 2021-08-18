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Слухи о запуске "Северного потока 2" уронили цены на газ

Елена Прошина
1 час назад

Биржевые цены на газ в Европе упали на 10% на фоне ошибочных данных о начале работы «Северного потока 2»

Биржевая цена на газ в Европе в среду вечером продемонстрировала скачок с кратковременным падением на 10% на фоне ошибочных данных о начале работы газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщает «Инетрфакс».

По данным агентства, причиной стало появление информации о получении физических объемов газа в точке из морской магистрали - Libmin II. Такие данные опубликовал немецкий газотранспортный оператор Gascade, обслуживающий сухопутный отвод от «Северного потока 2».

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Впоследствии оператор опроверг эти данные агентству Bloomberg, назвав их ошибочными.

Вместе с тем на фоне появления ошибочных данных биржевые цены на газ продемонстрировали значительный скачок. Как сообщает «Интерфакс», сначала сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился с $570 до $515 за тысячу кубометров. Позднее цена восстановилась примерно до $550.

Рынки,Видео,Bloomberg,
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